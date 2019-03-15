Франция призналась в бессилии перед мародерами

Меры французского правительства по предотвращению субботних беспорядков в Париже, вылившихся в погромы и поджоги, оказались недостаточными, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, пишет Интерфакс.

"Анализ субботних событий свидетельствует о том, что принятых мер было недостаточно для сдерживания насилия и предотвращения правонарушений", - заявили в канцелярии французского премьера.

В заявлении отмечается, что премьер намерен сегодня встретиться с президентом Эммануэлем Макроном.

Восемнадцатая акция движения "желтых жилетов" переросла в ожесточенные стычки с полицией, погромы, мародерство и поджоги. Особенно досталось дорогим бутикам и ресторанам Елисейских полей.

Согласно сообщению Елисейского дворца, президент Франции Эммануэль Макрон сократил свое пребывание на горнолыжной станции в Верхних Пиренеях для участия в заседании кризисной ячейки в МВД по итогу прошедших в столице погромов.