Египет купил десятки российских Су-35

Египет подписал с Россией контракт на поставку «десятков» тяжелых многофункциональных истребителей Су-35, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.

В издании напомнили, что в настоящее время Россия поставляет Египту истребители МиГ-29М/М2. Также, добавил «Ъ», на вооружении страны стоят «устаревшие» советские истребители МиГ-21 и китайские J-7.

По данным газеты, общая сумма контракта на покупку Су-35 оценивается в $2 млрд.

Источник издания подчеркнул, что покупка российских самолетов позволит загрузить авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре «на несколько лет вперед».