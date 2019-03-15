Правозащитники благодарят Ильхама Алиева

«Господин президент! Мы выражаем Вам глубокую благодарность за очередной указ о помиловании, подписанный Вами в преддверии праздника Новруз Байрам. Вы еще раз доказали, что любой вопрос в связи с восстановлением прав человека мы готовы решить сами, без вмешательства зарубежных сил.

В результате Вашего указа о помиловании, опирающегося на принципы гуманизма и человеколюбия, десятки заключенных из нашего списка вышли на свободу и воссоединились со своими семьями. Указ о помиловании имеет большую ценность т.к. в списках числятся имена экс-министра здравоохранения Али Инсанова, членов ПНФА Фуада Гахраманлы и Гезал Байрамлы, молодых активистов Илькина Рустамзаде, Гияса Ибрагимова, Байрама Мамедова и десятков других людей», - говорится в обращении правозащитников.

«То, что при подписании указа о помиловании Вы учли наше обращение, является самой большой оценкой нашей 30-летней деятельности в сфере защиты прав человека. Мы и впредь, опираясь на Вас, продолжим нашу работу во имя нашего общества. Хотим еще раз выразить Вам нашу благодарность, поздравляем Вас с предстоящим праздником Новруз Байрам и желаем Вам здоровья и успехов в Вашей деятельности, направленной на благосостояние нашего народа и процветания нашей Родины», - говорится в обращении.