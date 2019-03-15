Искандарян осуждает тех, кто говорит: «Не вернем Азербайджану и пяди земли»

Напомним, что недавно в своем заявлении сопредседатели Минской группы ОБСЕ также ссылались на Мадридские принципы. Эти принципы, среди прочего, подразумевают возврат под контроль Азербайджана оккупированных Арменией районов вокруг Нагорного Карабаха. Однако в последнее время в Армении все чаще звучит воинственная риторика «не вернем ни пяди земли». Подобная риторика также наблюдается и среди представителей власти.

«Понятно, что на столе переговоров лежит то, что лежит - это Мадридские принципы, и сопредседатели это сказали довольно ясно в своем заявлении. В широком смысле - с разными нюансами, с разными вариантами, но язык, на котором мировое сообщество вообще готово говорить или посредничествовать в карабахском конфликте - это мадридские принципы», - сказал Александр Искандарян.

При этом, как политолог отметил, это не нравится ни армянам, ни азербайджанцам, но для азербайджанской стороны мадридские принципы менее выгодны, чем для армянской.

«В Армении лидеры время от времени говорят о том, что они готовы вести переговоры в рамках мадридских принципов. Это очень плохо воспринимается обществом, но они это говорят. Руководство Азербайджана не может этого сказать, хотя переговоры реально идут в рамках мадридских принципов», - сказал Искандарян.

Политолог также высказал сомнения касательно того, что на предстоящей встрече Ильхама Алиева с Николом Пашиняном будут какие-либо продвижения в переговорном процессе.

«Максимум, что следует ожидать от ожидаемой скорой встречи - это договоренности о следующей встрече», - сказал он.