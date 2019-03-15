Министры стран ОПЕК+ собрались в Баку

Министры нефти собрались в таком формате впервые с декабря, когда было принято решение о сокращении участниками сделки в первой половине этого года добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.

На заседании присутствуют генсек ОПЕК Мoхаммед Баркиндо, президент конференции ОПЕК, министр нефти и президент нефтяной компании Венесуэлы Мануэль Кеведо Фернандес, министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих, представители Алжира, ОАЭ, Кувейта, Ирака, Ливии, Нигерии, Конго. Из стран вне ОПЕК участвуют высокопоставленные лица из России, Казахстана, Бахрейна и Брунея.

Участники заседания, как ожидается, будут обсуждать не только сценарии действий на ближайшие месяцы, но и то, как выполнить уже существующие договоренности. Они официально объявят итоги выполнения сделки ОПЕК+ по итогам февраля, которые накануне подвел технический комитет.

По итогам заседания состоится пресс-конференция.