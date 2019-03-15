Бакинцев предупреждают в связи с сильным ветром

В связи с наблюдаемым в Баку сильным ветром Исполнительная власть столицы призвала горожан к осторожности.

По словам начальник отдела охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению ИВ Орхана Мамедова, сильный ветер, который сейчас наблюдается в столице, может повалить даже здоровые деревья, вырывая их с корнем.

«Просьба к водителям не парковаться под деревьями», - сказал Мамедов.

По словам Мамедова, ветер, начавшийся со вчерашнего вечера в Баку, повалил вырванное с корнем дерево на автомобиля Prado и BMW на улице Тебриза в Наримановском районе. Пострадали крыши автомобилей.