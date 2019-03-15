Переговоры России и Японии по Курилам засекретили

Москва и Токио договорились не разглашать содержание переговоров по мирному договору. Об этом сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно, передает ТАСС.

Таким образом он ответил на требование оппозиции более конкретно рассказать о содержании диалога на заседании в парламенте.

По его словам, стороны стремятся достичь договоренности по мирному соглашению, однако не хотят обсуждать детали на публике. «Мы договорились с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что не будем предавать огласке содержание переговоров», — подчеркнул Коно.

Глава японского МИД также напомнил, что Токио в последнее время неоднократно заявлял протесты в связи с деятельностью вооруженных сил РФ на южной части Курил.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо.