Азербайджанские военные на учениях в Грузии

В грузинском военном ведомстве заявили, что "учения NATO-Georgia Exercise 2019 станут вторыми многонациональными учениями в Грузии, которые пройдут в рамках реализации пакета сотрудничества страны с НАТО, принятого в 2014 году на саммите в Уэльсе".

В здании грузинского минобороны состоялась официальная церемония открытия многонациональных командно-штабных учений NATO-Georgia Exercise 2019, пишет ТАСС со ссылкой на грузинское минобороны.

"Целью учений является повышение оперативной совместимости вооруженных сил Грузии, Североатлантического альянса и стран-партнеров, а также усиление возможностей управления и контроля Сил обороны Грузии", - сказали в министерстве.

В этом году в учениях принимают участие 24 страны (Албания, Бельгия, Болгария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Франция, Греция, Великобритания, Венгрия, Латвия, Литва, Голландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция и США, а также четыре страны-партнеры НАТО — Азербайджан, Финляндия, Грузия и Швеция).

В учениях качестве наблюдателей участвуют представители департамента миротворческих операций ООН и Всемирной организации здравоохранения.

Грузинское военное ведомство отмечает, что "25 марта за учениями будет наблюдать генсек НАТО Йенс Столтенберг". Маневры завершатся 29 марта