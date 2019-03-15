«Новозеландский Брейвик» отказался от адвоката

Обвиняемый в терактах в двух мечетях в Новой Зеландии Брентон Таррант планирует сам представлять себя в суде, заявил его государственный адвокат, сообщает РИА Новости.

Брентону Тарранту было предъявлено обвинение в убийстве в окружном суде Крайстчерча.

Адвокат Ричард Питерс, который представлял его на предварительном судебном заседании, заявил, что 28-летний молодой человек «указал, что не хочет услуг адвоката».

Брентон Таррант был арестован 15 марта. Его обвиняют в убийствах при нападении на две мечети в Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей. В результате атаки погибли 50 человек, еще 50 раненых доставлены в больницы.