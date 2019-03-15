NASA предупреждает: к Земле приближается крупный астероид

К Земле приближается крупный астероид EA2, скорость которого составляет около пяти километров в секунду, свидетельствуют данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Диаметр астероида составляет от 18 до 40 метров, передает РИА Новости.

Ожидается, что объект максимально сблизится с Землей 22 марта и пролетит на расстоянии около 305 тыс. километров от нее. Это почти на 80 тысяч километров меньше, чем расстояние от Земли до Луны.

Астероид, приближающийся к Земле, считается потенциально опасным, если он пролетает от планеты на расстоянии равном примерно 19,5 расстояний от Земли до Луны (384,4 тыс. км), и его диаметр превышает 100—150 м.