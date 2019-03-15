США перебросили в Британию ядерные бомбардировщики

Военные самолеты, которые прилетели из базы Барксдейл в Луизиане, способны нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы.

Соединенные Штаты с целью активизации программы развертывания новой целевой группы ВВС в Великобритании отправили на авиабазу «Фэрфорд» шесть стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на западные СМИ, это перемещение является частью плана развертывания новой тактической группы американских войск в Великобритании.

16 марта один из стратегических бомбардировщиков B-52H появился у российской границы в районе Балтийского моря. Сообщается, что самолет выполнял маневры, имитируя бомбардировки российского Балтийского флота.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил, что НАТО осуществляет трансатлантические перемещения войск в Европу, как это было во время холодной войны. По его словам, таким образом альянс усиливает свои военные группировки вблизи российской границы.

Британский таблоид Daily Mail отмечает, что переброска бомбардировщиков из США в Великобританию стала крупнейшей со времен войны в Ираке.

Самолеты Boeing B-52 Stratofortress были выпущены в 1952-1962 годах в количестве 744 единицы. ВВС США недавно модернизировали эти самолеты. Сообщается, что самолеты будут оснащены новым оружием, в том числе гиперзвуковым.