В России задержали сбежавшего из Азербайджана мошенника
В России задержан азербайджанец, который был объявлен в международный розыск, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт МВД России.
Согласно информации ведомства, 50-летний преступник, разыскиваемый за мошенничество правоохранительными органами Азербайджана и находящийся в межгосударственном розыске, прятался в селе Засечном Пензенского района Пензенской области.
В настоящее время решается вопрос о его передаче правоохранительным органам Азербайджана.