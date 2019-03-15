Саакашвили покидает пост лидера грузинской партии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили решил оставить пост председателя оппозиционного «Единого национального движения», объяснив это невозможностью приехать в Грузию и осуществлять на месте партийное руководство, пишет Интерфакс.

По словам Саакашвили, он видит на посту партийного лидера бывшего министра иностранных дел Григола Вашадзе, который баллотировался в президенты минувшей осенью, но проиграл выборы: "Думаю, Григол Вашадзе очень хорошо провел президентскую кампанию, и лично я поддержал бы его на посту председателя нашей партии".

В настоящее время ЕНД поддерживают 400 тысяч зарегистрированных активных сторонников, которые должны принять участие в избрании председателя партии, отметил Саакашвили.

В беседе с журналистами лидеры партии позитивно оценили решение Саакашвили.

"Вопрос серьезного обновления партии настал, поэтому в ближайшее время мы проведем съезд партии и изберем нового председателя", - заявил журналистам один из лидеров ЕНД Роман Гоциридзе, отметив при этом, что Саакашвили останется лидером партии.