Экс-глава МИД Израиля в Баку о заявлении Эрдогана и Ирана

Находящаяся в Баку бывший заместитель главы израильского правительства и экс-министр иностранных дел Ципи Ливни в интервью корреспонденту haqqin.az выразила свое отношение по поводу недавнего заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором глава турецкого государства обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в смерти палестинских детей.

"Я категорически против тех слов президента Эрдогана, которые он употребил в адрес премьер-министра Израиля. Израиль никогда не пропагандировал терроризм. Напротив, мы уже более 60 лет являемся жертвами терроризма. Поэтому с обвинениями турецкого лидера в адрес нашего премьера не могу согласиться", - заявила Ципи Ливни.