Экс-глава МИД Израиля в Баку о заявлении Эрдогана и Ирана
Находящаяся в Баку бывший заместитель главы израильского правительства и экс-министр иностранных дел Ципи Ливни в интервью корреспонденту haqqin.az выразила свое отношение по поводу недавнего заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором глава турецкого государства обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в смерти палестинских детей.
"Я категорически против тех слов президента Эрдогана, которые он употребил в адрес премьер-министра Израиля. Израиль никогда не пропагандировал терроризм. Напротив, мы уже более 60 лет являемся жертвами терроризма. Поэтому с обвинениями турецкого лидера в адрес нашего премьера не могу согласиться", - заявила Ципи Ливни.
Что касается иранского вопроса, то экс-глава МИД Израиля отметила, что экстремистская идеология Ирана угрожает также мусульманским странам региона.
"В настоящее время регион в ожидании мирного плана США по урегулированию арабо-израильского конфликта. К сожалению, Вашингтон пока не обнародовал его детали. В любом случае, угроза Ирана для Израиля более чем серьезная", - отметила Ливни.