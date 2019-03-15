Вступление в Евросоюз остается стратегической целью властей Турции, но на этом пути у Анкары есть одно большое препятствие - эгоизм и деструктивные амбиции Германии, заявил в коротком интервью haqqin.az бывший спикер Великого национального собрания Турции Джамиль Чичек.

«Исторически Германия всегда считала Турцию конкурентом в стремлении доминирования на Европейском континенте. Спрашивается, почему все сбежавшие из Турции террористы различной масти получают убежище и всяческие преференции в Германии? Так было во времена Османской империи и так же поступает Германия в XXI веке. Сейчас в германской прессе разворачивается кампания дискредитации турецкой экономики. Между тем экономические проблемы Турции имеют такие же причины, как и проблемы мировой экономики. И Анкара с успехом эти проблемы решает», - подчеркнул турецкий политический деятель.

Именно Германия демонстрирует самую жесткую позицию в вопросе вступления Анкары в ЕС. Почему-то 20 лет назад Германия выступала за вступления Турции, а сейчас говорит нет. Ответ ясен: за прошедшие годы Турция стала совершенно другой по экономическому развитию страной. В высоком экономическом потенциале, больших людских ресурсах современной Турции Германия усматривает конкурента в плане влияния в регионе. И это при том, что Анкара и Берлин союзники в рамках НАТО, - убежден Чичек.

«Несмотря на то, что с 1963 года Анкара выполнила все условия вступления в ЕС, двуличие других государств создает препятствия вступлению Турции в Евросоюз. Поэтому наша страна, не снимая вопрос о вступлении в ЕС, проводит свою независимую внешнюю политику, реализует собственную программу социально-экономического развития», - сказал он.