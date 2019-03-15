В Бельгии почтового голубя продали за рекордную сумму 1 млн 252 тыс. евро
В Бельгии на аукционе в Восточной Фландрии пятилетний почтовый голубь Армандо был продан за рекордную сумму в 1,25 миллиона евро, сообщает телеканал RTBF.
Владельцем самого дорогого почтового голубя в мире стал гражданин Китая.
Армандо является многократным чемпионом голубиных гонок, считается одним из самых лучших представителей пернатых в этом классе.
Уточняется, что в Китае высоко ценят бельгийских птиц. Есть мнение, что китаец хочет начать разводить сильных и выносливых птиц для участия в соревнованиях, которые популярны в некоторых странах Европы и Азии.