Победы азербайджанских спортсменов на Олимпиаде
Азербайджанские спортсмены с успехом выступают на Специальной летней олимпиаде в Абу-Даби. Об этом haqqin.az заявил вице-президент Специального олимпийского комитета Азербайджана, депутат Фазиль Мустафа.
По его словам, за 4 дня соревнований азербайджанские спортсмены завоевали 4 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Специальная летняя олимпиада продлится до 21 марта. В ней участвуют около 7 тысяч спортсменов из 195 стран. Азербайджан в 10 видах спорта представляют 74 спортсмена.