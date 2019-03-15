Погода на завтра: ветер, дожди, снег
Во вторник в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром местами морось, вечером возможны дожди. Будет дуть порывистый северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 765 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 75-85%.
В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами интенсивные, в горных и предгорных районах - снег. Ночью и утром туман, прогнозируется умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью до пяти градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.
Завтра до второй половины дня на Апшероне будет дуть сильный северный ветер, который может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.