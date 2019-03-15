Экс-командующий армией в Карабахе призвал готовиться к войне

«Есть механизм решения международных проблем. Острые конфликты решались путем предоставления территориальных мандатов. К примеру, Россия получает мандат, составляет карту, и люди живут в очерченных границах. Подобные конфликты решаются именно так. Но говорить, что Армения и Азербайджан должны сесть за стол и договориться… Это не решит вопрос, а приведет к срыву и войне», - сказал Самвел Бабаян.

Политолог Степа Сафарян на своей странице в Facebook прокомментировал заявление Бабаяна: «Помните, как Самвел Бабаян в 2016 году, только вернувшись из Москвы, в интервью Радио Азатутюн назвал 4-дневную апрельскую войну широкомасштабной диверсией? ... Не называя произошедшее войной, а диверсией, означало «снять» ответственность... Для диверсии международной ответственности и последствий нет, а для войны - есть ... Теперь Бабаян говорит, что Карабах должен быть перемещен под мандат России... Под программу, которая была разработана в России с 2008 года, концептуально изложена в 2012-2013 годы, и суть которой – российское военное присутствие в Карабахе, как это произошло в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Это единственное, чему воспротивился даже Серж Саргсян».