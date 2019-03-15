Эрдоган: «Стамбул никогда не станет Константинополем»
Каждый житель Турции должен осознавать важное значение битвы при Чанаккале, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии, приуроченной к 104-й годовщине победы в историческом сражении, передает Anadolu.
По словам Эрдогана, битва при Чанаккале была не просто сражением. В те дни писалась история Турции, и те, кто этого не понимает, не вправе жить на этих землях.
«Надеюсь, турецкий народ больше не столкнется с испытанием, подобным битве при Чанаккале. Но если подобная угроза все-таки возникнет, то мы, несомненно, устраним ее, точно так же, как сделали это наши деды в битве при Чанаккале 104 года назад», - сказал турецкий лидер.
Президент отметил, что победа в битве при Чанаккале кровью вписана в историю турецкого народа. Эта победа одержана под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка, сказал Эрдоган.
Турецкий лидер отметил, что кровавый теракт в Новой Зеландии – месседж определенных кругов Турции.
«Враги мусульман и Турции продемонстрировали, что продолжают нас ненавидеть. Мы готовы дать отпор и громогласно заявляем об этом в Чанаккале», - сказал Эрдоган.
Глава государства отметил, что антитурецкие заявления сына премьер-министра Израиля во многом совпадают со словами террориста из Новой Зеландии. Все эти нападки подпитываются из одного источника.
«Турецкий народ будет всегда населять эти земли. Мы не позволим превратить Стамбул в Константинополь», - подчеркнул президент.
Президент также подчеркнул, что Турция готова поддержать всех, кто попал в беду, защищать интересы мусульман и турок во всем мире.