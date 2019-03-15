Эрдоган: «Стамбул никогда не станет Константинополем»

Каждый житель Турции должен осознавать важное значение битвы при Чанаккале, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии, приуроченной к 104-й годовщине победы в историческом сражении, передает Anadolu.

По словам Эрдогана, битва при Чанаккале была не просто сражением. В те дни писалась история Турции, и те, кто этого не понимает, не вправе жить на этих землях.

«Надеюсь, турецкий народ больше не столкнется с испытанием, подобным битве при Чанаккале. Но если подобная угроза все-таки возникнет, то мы, несомненно, устраним ее, точно так же, как сделали это наши деды в битве при Чанаккале 104 года назад», - сказал турецкий лидер.

Президент отметил, что победа в битве при Чанаккале кровью вписана в историю турецкого народа. Эта победа одержана под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка, сказал Эрдоган.