В Сербии задержали десятки оппозиционеров

В ходе демонстраций оппозиции, которые прошли в Белграде накануне, задержали 18 человек, шесть правоохранителей получили ранения, сказал директор полиции Владимир Ребич, передает РИА Новости.

По словам Ребича, шестерых задержанных приговорили к 30 суткам ареста, еще один должен выплатить штраф.

В свою очередь, оппозиционный "Союз за Сербию" выступил с требованием к властям в течение ближайших часов отпустить всех задержанных в ходе антиправительственных акций, а сами задержания назвал политическими.

"Мы считаем, что все это - политические аресты, и требуем их освобождения. Срок, который есть для этого у власти, - сегодня до 15.00", - говорится в сообщении "Союза за Сербию".

В сообщении также отмечается, что задержанные, вопреки утверждениям полиции, никому не угрожали, а 30-суточные аресты назначены безосновательно. При этом оппозиционеры напомнили, что на свободе остаются избившие одного из лидеров Союза Борко Стефановича и сжегшие дом антикоррупционного журналиста Милана Йовановича.