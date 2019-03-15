Вагит Алекперов интересуется газовыми проектами в Азербайджане

"Продолжаем интересоваться проектом Умид-Бабек, там Total сегодня участвует, и продолжаем проявлять интерес по проекту "Апшерон"... Мы считаем, что здесь перспективный регион, созданы все инвестиционные условия, поэтому компанией принято решение о расширении своего присутствия на территории Азербайджана", - сказал глава "ЛУКОЙЛ".

Кроме того, глава "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов проведет в Баку встречу с министром энергетики ОАЭ Суйхелем аль-Мазруи.

"Мы сейчас рассматриваем ряд вариантов на их территории", - заявил он журналистам, отметив, что это газовые проекты, но в них есть и нефтяная составляющая.