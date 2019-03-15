Террористический акт в Новой Зеленадии совершили одержимые ненавистью к исламской религии люди. Так вице-президент компании Rothschild İsrael Гера Одед охарактеризовал haqqin.az нападение на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч, в результате которого погибли 49 человек.

«Исходя из опыта происходивших в Израиле терактов, необходимо различить диверсии, совершаемые структурированной организацией и осуществляемые индивидуально, одним или группой лиц. В Новой Зеландии нападение на мечети имеет индивидуальный характер, это дело рук группы людей, ненавидящих ислам. Ни одна страна мира не гарантирована от таких ужасных преступлений», - уверен Одед.

К сожалению, в социальных медиа есть люди, которые распространяют экстремистские идеи, способные сбить человека с толку, а порой так заморочить голову, что в конце концов это приводит к совершению терактов. Установленные на улицах и площадях городов видеокамеры могут служить сдерживающим фактором от совершения подобных преступлений, считает он.

«В социальных сетях таких камер нет, - подчеркивает Одед, - поэтому само общество должно контролировать информацию, способную вызвать ненависть и агрессию. Любая пропаганда ненависти, нетерпимости и возбуждение агрессии в медиа должны пресекаться».