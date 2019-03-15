И экс-прокурор Аббасов вышел на свободу

В Шекинском апелляционном суде завершилось рассмотрение жалобы бывшего прокурора Исмаиллинского района Ульви Аббасова и его помощника Фаига Гулиева, которые были арестованы по подозрению в получении взятки.

Таким образом, экс-прокурор Ульви Аббасов получил условный срок и был освобожден в зале суда. Срок заключения Фаика Гулиева было сокращено с 8 до 6 лет.

Напомним, что Ульви Аббасову, так же как и его помощнику Фаику Гулиеву, предъявлено обвинение по статьям 311.3.3 (получение взятки в крупных размерах) и 311.3.2 (повторное получение взятки), а также по статье 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК Азербайджана.

Ульви Аббасов и его помощник Ф.Гулиев получили крупную денежную сумму в качестве взятки от председателя правления ОАО Ismayılli Tikinti-27 Азада Алиева, чтобы не возбуждать на него уголовное дело по итогам проверки деятельности песчано-гравийного карьера.