Межбанк об обмене опытом с ведущими турецкими банками

Делегация Международного банка Азербайджана во главе с председателем правления Аббасом Ибрагимовым посетила с рабочим визитом Турцию, в рамках которого были проведены встречи с руководством ведущих финансовых институтов Турции - QNB Finansbank и İş Bankası.

Как известно, с начала этого года МБА при поддержке международных консультантов готовит стратегический план деятельности на ближайшие три года. Обмен опытом с турецкими банками предусмотрен новой стратегией МБА. В связи с этим для банка важно изучение и применение прогрессивного опыта, полученного иностранными банками в разных сферах, в частности турецкими и российскими.

По словам председателя правления МБА Аббаса Ибрагимова, визит в Турцию был довольно успешным: «И Finansbank, и İş Bankası являются финансовыми институтами, которые играют важную стратегическую роль в экономической жизни Турции и региона в целом. Состоялись интересные дискуссии с сотрудниками банков по вопросам цифрового банкинга, ИТ-трансформации, передового опыта управления рисками и инновационных финансовых инструментов, предлагаемых для реального сектора. Мы считаем, что такого рода встречи и приобретенный опыт будут полезны для деятельности МБА».

Аббас Ибрагимов отметил, что отношения с иностранными банками, в том числе турецкими, будут развиваться. По его словам, возможности сотрудничества с турецкими банками и применения инновационных технологий с учетом особенностей рынка будут практиковаться в проекте стратегии МБА и применяться в будущей деятельности банка.