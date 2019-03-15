В голландском Утрехте неизвестный открыл стрельбу в трамвае Есть раненые; видео
В Нидерландах в городе Утрехт неизвестный мужчина устроил стрельбу в трамвае, в результате которой пострадали несколько человек, передает Reuters.
Район оцеплен, проводится спецоперация по розыску нападавшего.
Отмечается, что стрелок был вооружен пистолетом. Состояние пострадавших не уточняется.
#Utrecht Man opened fire on Dutch tram, several injured. The culprit is on the run. The Dutch anti-terrorist unit is in action. pic.twitter.com/JxIsaMhXSF— nonouzi (@Gerrrty) 18 Mart 2019