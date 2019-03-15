В Нидерландах в городе Утрехт неизвестный мужчина устроил стрельбу в трамвае, в результате которой пострадали несколько человек, передает Reuters.

Район оцеплен, проводится спецоперация по розыску нападавшего.

Отмечается, что стрелок был вооружен пистолетом. Состояние пострадавших не уточняется.