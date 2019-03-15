В Азербайджане обновилась десятиманатная купюра Фото
Центральный банк Азербайджана обновил систему защиты десятиманатных купюр, говорится в сообщении ЦБА.
Согласно информации, основные элементы дизайна купюры сохранились. Новая банкнота поступила в обращение с сегодняшнего дня.
Основные элементы дизайна десятиманатной банкноты (схематическое описание Ичери Шехер и Девичьей башни, карта Азербайджана и интеграция в Европу, ряд национальных ковровых узоров) сохранены.
В отличие от нынешних 10 манатов, на новой купюре в качестве водяного знака изображен государственный герб Азербайджана.
На лицевой стороне банкноты находится новая голограмма (LEAD) с 3D-эффектом, отражающая изображение Девичьей башни и движущихся волн.