AccessBank запускает новый проект для молодежи

AccessBank запускает проект Access Bankers School для тех, кто хочет построить успешную карьеру, развиваясь в данном секторе. Целью проекта является поддержка профессиональных шагов обладающей высоким потенциалом молодежи.

Кандидаты, принимающие участие в проекте, который продлится 12 недель, пройдут подготовку в головном офисе банка и филиалах. Участники ознакомятся с такими направлениями как работа с клиентами в сфере кредитования микро-, малого и среднего бизнеса, предоставление широкого спектра некредитных банковских продуктов и услуг, казначейство и управление рисками.

Требования к кандидатам

  • Как минимум степень бакалавра

  • Умение работать в команде

  • Аналитическое мышление

  • Желание построить карьеру в AccessBank

  • Желание и возможность работать в региональных филиалах

  • Приветствуется знание русского и / или английского языков

  • Опыт работы не требуется, но при наличии считается преимуществом.

Лицам, прошедшим отборочный этап, предоставляются следующие возможности:

  • Уникальная возможность профессионального развития

  • Заключение трудового контракта с первых дней обучения

  • Гарантированная заработная плата в период обучения

  • Возможность ознакомиться одновременно с несколькими направлениями деятельности банка

  • Возможность карьерного роста в AccessBank.

Желающие принять участие в проекте Access Bankers School должны зарегистрироваться до 31 марта 2019 года, пройдя по линку https://www.accessbank.az/ru/our-bank/bankers-school/. В течение последующих трех недель (31 марта - 21 апреля) будет осуществлен отбор среди кандидатов, и прошедшим отбор будет предоставлена информация посредством электронного письма или SMS-оповещения.

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