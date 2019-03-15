AccessBank запускает новый проект для молодежи
AccessBank запускает проект Access Bankers School для тех, кто хочет построить успешную карьеру, развиваясь в данном секторе. Целью проекта является поддержка профессиональных шагов обладающей высоким потенциалом молодежи.
Кандидаты, принимающие участие в проекте, который продлится 12 недель, пройдут подготовку в головном офисе банка и филиалах. Участники ознакомятся с такими направлениями как работа с клиентами в сфере кредитования микро-, малого и среднего бизнеса, предоставление широкого спектра некредитных банковских продуктов и услуг, казначейство и управление рисками.
Требования к кандидатам
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Как минимум степень бакалавра
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Умение работать в команде
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Аналитическое мышление
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Желание построить карьеру в AccessBank
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Желание и возможность работать в региональных филиалах
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Приветствуется знание русского и / или английского языков
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Опыт работы не требуется, но при наличии считается преимуществом.
Лицам, прошедшим отборочный этап, предоставляются следующие возможности:
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Уникальная возможность профессионального развития
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Заключение трудового контракта с первых дней обучения
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Гарантированная заработная плата в период обучения
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Возможность ознакомиться одновременно с несколькими направлениями деятельности банка
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Возможность карьерного роста в AccessBank.
Желающие принять участие в проекте Access Bankers School должны зарегистрироваться до 31 марта 2019 года, пройдя по линку https://www.accessbank.az/ru/our-bank/bankers-school/. В течение последующих трех недель (31 марта - 21 апреля) будет осуществлен отбор среди кандидатов, и прошедшим отбор будет предоставлена информация посредством электронного письма или SMS-оповещения.