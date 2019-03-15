Матч Хорватия – Азербайджан отсудит арбитр, при котором «Карабах» выиграл на Балканах
Объявлена судейская бригада, которая будет обслуживать отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными Хорватии и Азербайджана.
Игру будут судить болгарские рефери во главе с Георгием Кабаковым. Помогать ему будут лайнсмены Мартин Маргаритов и Диван Валков, а также четвертый арбитр Никола Попов.
Отметим, что при судействе Кабакова азербайджанские футболисты уже побеждали. Причем дело также было на Балканах. Болгарин судил ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2015/16 между черногорским «Рударом» и «Карабахом». В той игре агдамцы победили со счетом 1:0 и вышли в следующий этап.
Матч Хорватия – Азербайджан состоится в Загребе 21 марта. Бакинское время начала игры – 23:45.