АО «Азерэнержи» восстановило мощность электростанции «Джануб»
В соответствии с «Программой реабилитации» АО «Азерэнержи» продолжает реализацию мероприятий по восстановлению потерянной энергосистемой страны мощности. Так, в результате проведенных работ уже увеличена на 200 МВт мощность электростанции «Джануб», функционирующей в городе Ширван.
Проектная мощность этой электростанции 780 МВт, но в сентябре прошлого года, когда «Джануб» была введена в строй, фактически было достигнуто только 520 МВт, сообщил haqqin.az глава пресс-службы «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев.
АО «Азерэнержи», подчеркивает Т.Абдуллаев, не останавливается на достигнутом и продолжает проводить дополнительные работы. В настоящее время осуществляется прокладка новой газовой линии протяженностью 25 км от распределительной станции, которая находится в Гаджигабульском районе, к электростанции «Джануб».
Прокладка новой газовой линии предпринята в связи с тем, что качество поставляемого ранее газа не отвечало необходимым требованиям, что было причиной возникновения определенных проблем в эксплуатации «Джануб». В настоящее время на этой электростанции функционируют два газовых компрессора мощностью 5 МВт каждый. Для их нормальной работы требуется увеличения давления газа с 6 до 25 атмосфер, что приводит к завышенному потреблению электроэнергии - до 7 миллион кВтчас в месяц. После же прокладки новой линии газ будет поступать непосредственно в турбину, и необходимость в использовании компрессоров отпадет.
Таким образом будет сэкономлено 7 миллион кВтчас электроэнергии, которую можно будет направить в общую систему. Это послужит не только восстановлению мощности электростанции «Джануб», но и повысит надежность эксплуатации всей энергетической системы страны.