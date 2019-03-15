АО «Азерэнержи» восстановило мощность электростанции «Джануб»

15:45

В соответствии с «Программой реабилитации» АО «Азерэнержи» продолжает реализацию мероприятий по восстановлению потерянной энергосистемой страны мощности. Так, в результате проведенных работ уже увеличена на 200 МВт мощность электростанции «Джануб», функционирующей в городе Ширван.

Проектная мощность этой электростанции 780 МВт, но в сентябре прошлого года, когда «Джануб» была введена в строй, фактически было достигнуто только 520 МВт, сообщил haqqin.az глава пресс-службы «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев. АО «Азерэнержи», подчеркивает Т.Абдуллаев, не останавливается на достигнутом и продолжает проводить дополнительные работы. В настоящее время осуществляется прокладка новой газовой линии протяженностью 25 км от распределительной станции, которая находится в Гаджигабульском районе, к электростанции «Джануб».