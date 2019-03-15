Из Ирана в Азербайджан пытались провезти крупную партию героина

Из Билясуварского района иранской провинции Ардебиль, расположенной в северо-западной части страны, пресечен ввоз в Азербайджан 84 кг героина. Об этом сказал журналистам начальник полиции провинции Хушанг Хосейни.

По словам Хосейни, героин в грузовом автомобиле обнаружили сотрудники полиции и таможенники.

Начальник полиции добавил, что по факту задержан один человек, проводится расследование.

Билясуварский район Ирана расположен в 165 километрах от Ардебиля, на границе с Азербайджаном.