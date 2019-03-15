«Азеришыг» о новых правилах подключения к электросети

Как сообщает haqqin.az, об этом на презентации новых правил присоединения к электросети столицы заявил заместитель председателя правления ОАО «Азеришыг» Рамиль Юсифов.

Отныне работающие в Баку предприниматели при подключении к сети электроснабжения будут дважды обращаться в госструктуры.

По его словам, первоначально предприниматели, чтобы оплатить стоимость присоединения к электросети, должны будут обратиться в центры Службы ASAN или в дома малого и среднего бизнеса.

После этого в течение десяти дней Технический совет примет соответствующие меры по подготовке технических условий и проектов документов без участия предпринимателей.

«Технический совет, получив одобрение соответствующих органов, обращается к предприятию электроснабжения для подготовки проектной документации и технических условий. Предприятие готовит эти документы в течение шести дней. В ближайшие же десять дней проводятся строительно-монтажные работы, подключение к электросети, обеспечение электроснабжением строительных объектов», - сказал Юсифов.