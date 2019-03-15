Парвиз Шахбазов: «Азербайджан за сохранение баланса на нефтяном рынке»

В следующем месяце показатели соблюдения Азербайджаном соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти будут еще лучше. Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции по итогам заседания Совместного мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку.

«Азербайджан в течение двух с половиной лет перевыполнял свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+. В декабре прошлого года мы взяли на себя новые обязательства. Мы остаемся приверженными нашим обязательствам. По итогам первой половины 2019 года Азербайджан полностью выполнит свои обязательства в рамках ОПЕК+. Уже в следующем месяце будут еще лучшие результаты»,- добавил он.