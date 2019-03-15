Кредиты наличными под 16% годовых в Торпаг чершенбеси от Банка Республика

В Торпаг чершенбеси банк порадует клиентов, нуждающихся в дополнительных средствах, возможностью сделать праздничные покупки, купить подарки для близких и реализовать планы.

Так, только один день - 19 марта - банк упростит условия потребительских кредитов и снизит процентные ставки. Клиенты, обратившиеся в банк, смогут получить кредит наличными сроком на один год под 16% годовых и на выгодных условиях! Максимальная сумма кредита - 20 000 манатов. В зависимости от официального дохода кредит до 10 000 манатов может быть предоставлен и без поручителей.

Все клиенты банка с помощью смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит, с легкостью и без лишней потери времени смогут подать заявку на кредит по номеру (050) 24 59 144, не выходя из дома, в любом месте. Кроме того, клиенты, воспользовавшись мобильным приложением Mobil Şöbə, смогут погасить кредит, а также выполнять другие оплаты, не посещая офис банка.

Если вы хотите с приходом весны обрадовать своих любимых и реализовать свои планы, не упустите эту возможность!

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка, или позвонив по номеру 144.