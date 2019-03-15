Посол Азербайджана украл 10 банок икры и обвиняется в хищении полумиллиона долларов

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в ОАЭ Дашгын Шикаров присвоил подарок правительства Азербайджана, предназначенный для правителя Абу-Даби Халифа ибн Зайд аль-Нахайяна.

Как стало известно haqqin.az из информированных источников, речь идет о 10 банках с черной икрой.

Кроме того, в настоящее время в посольстве Азербайджана в Абу-Даби работает специальная комиссия, которая расследует факт исчезновения полумиллиона долларов. Есть подозрение, что эти деньги были присвоены.

Отметим, что Дашгын Шикаров достаточно опытный дипломат. Ранее он возглавлял диппредставительства Азербайджана в Пакистане и Афганистане. На должность посла Азербайджана в ОАЭ он был назначен в январе 2016 года.