Искандер Гусейнов заказал убийство трех человек

В Ульяновской области арестован 61-летний уроженец Азербайджана Искандер Гусейнов, который обвиняется в «организации подготовки и покушения на убийство трех лиц по найму» в 2009 году.

По информации российских СМИ, до сих пор он скрывался на территории Азербайджана и Московской области.

Как ранее установили следствие и суд, осенью 2009 года обвиняемый Гусейнов и его подельник Марданов задумали убить одного из ульяновских предпринимателей. Они «заказали» расправу Дагаеву, который для исполнения задуманного сколотил банду.

Убийство было запланировано на 14 октября 2009 года, но непосредственный исполнитель ошибся и выстрелил в сотрудника ульяновской таможни и его супругу. Невольные жертвы остались живы благодаря своевременной помощи врачей.

Приговором суда все члены банды осуждены к различным срокам лишения свободы от 2-х до 19 лет. Расследование уголовного дела продолжается.