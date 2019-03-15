Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей.

Напомним, Госдума ранее приняла, а Совет Федерации одобрил пакет законов о наказании за распространение общественно опасных фейков в СМИ и интернете. Решение о признании информации фейком будет принимать во внесудебном порядке генпрокурор или его заместители.

Право блокировать ресурс получает Роскомнадзор. Особый порядок блокировки будет действовать для зарегистрированных СМИ, сайты которых будут блокировать, если редакция откажется удалить фейк. Остальные интернет-ресурсы будут блокировать без предупреждения. Помимо блокировки, вводятся штрафы за распространение фейков в зависимости от тяжести последствий, к которым они привели. Так, минимальный штраф для граждан составит 30 тыс. рублей, а для юрлиц — 200 тыс. рублей. До 1,5 млн будут штрафовать, если из-за фейков в стране начались массовые беспорядки или погибли люди.

Отметим, что Совет при президенте РФ по правам человека просил Путина не подписывать данный закон, поскольку он нуждается в серьезной доработке.