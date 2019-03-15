Компания Bakcell организовала выпускной вечер для молодых разработчиков

18:17

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell поздравила очередных выпускников своей программы AppLab.

На мероприятии, организованном с целью отметить успех проектов, принявших участие в программе AppLab в сезоне 2018-2019, авторы проектов Run2Help, Buket.az, Madebyaz и Balta поделились своим мнением о незаменимой роли программы в процессе превращения их идей в готовые и пользующиеся спросом продукты. Молодым разработчикам были вручены специальные сертификаты от компании Bakcell. «Молодежь Азербайджана имеет огромный потенциал, и я уверен, что идеи этих молодых людей могут превратиться в продукты и услуги, способные конкурировать не только на местном рынке, но и на международном уровне. Bakcell очень гордится тем, что мобильные приложения и продукты, созданные командами при поддержке AppLab, уже активно скачиваются и пользуются спросом у потребителей. Это говорит об эффективности нашей деятельности, и мы рады видеть столько успешных проектов среди участников программы AppLab», - отметил главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс.

Отметим, Bakcell стала одной из первых компаний в стране, кто начал поддерживать различные проекты, связанные с развитием стартапов. С запуском программы AppLab в 2014 году, местные разработчики оборудования и программного обеспечения получили возможность представить свои идеи и получить поддержку от Bakcell. Команды-участники получают доступ в центр AppLab, оснащенный столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также передовым оборудованием для разработки и тестирования продуктов.