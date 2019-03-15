Никола Юрчевич: «Все в Азербайджане уважают Хорватию, это другой мир»
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич перед поездкой в Хорватию на стартовый отборочный матч чемпионата Европы-2020 называет своих соотечественников бесспорными фаворитами, но надеется, что Азербайджан сможет дать в Загребе бой.
«В Азербайджане все замечательно – город, местная ассоциация, люди…, - цитирует хорватского специалиста издание Jutarnji List. - Впечатления отличные. Я нашел квартиру в центре города.
Сборная Азербайджана собралась в субботу. После пятничных игр чемпионата у двух-трех игроков были легкие повреждения, но все будет хорошо. У нас отличная база, есть поля с натуральным и искусственным газоном, стадион, идеальные медицинские условия.
Если смотреть на рейтинг ФИФА (Хорватия в нем занимает 4-е место, а Азербайджан -108-е – haqqin.az) и быть честным, то при сравнении сборных Хорватии и Азербайджана есть ощутимая разница. Хорватия – это другой мир.
Однако у нас есть хорошие игроки. Футбол специфичен. Порой команда, которая на бумаге является аутсайдером, преподносит сюрприз в матче против сильного соперника, либо оказывает достойное сопротивление. Мы попробуем сделать это на «Максимире».
Едем ли мы, чтобы шокировать Хорватию? С моей стороны было бы ненормальным такое высокомерие по отношению к сопернику. Но в любом случае мы не хотим сдаваться. Постараемся сыграть правильно и что-нибудь сделать. Было бы странным разбрасываться громкими заявлениями, ведь у нас нет такого рейтинга, как у Хорватии. С другой стороны, у нас есть право надеяться, и мы постараемся сделать все, чтобы это был день, когда мы можем удивить нашего большого фаворита.
Не буду также напоминать о том, что Хорватия является сборной мирового уровня, и все в Азербайджане очень уважают ее. В Баку на каждом шагу – в городе, в АФФА Хорватия пользуется огромным уважением».
Никола Юрчевич отметил также успехи «Карабаха» на европейской арене.
«В чемпионате Азербайджана сейчас «Карабах» и «Нефтчи» борются за 1-е место. Следует подчеркнуть, что у обеих этих команд, помимо игроков национальной команды, есть много иностранцев, которые играют важную роль в их клубах. «Карабах» имеет несколько сезонов в Европе, играя иногда с большим, а иногда чуть с меньшим успехом. Но успехи есть, им удается попадать в групповой турнир. Они знают, как играть против так называемых фаворитов и добиваться результата, которого не ждут.
Мы верим, что Рамиль Шейдаев будет одной из наших главных надежд. У него есть необходимые качества».
Отмечается, что в помощниках у Николы Юрчевича ассистент Марио Токич, тренер по физподготовке Франо Леко и скаут-аналитик Армин Алибегович. Но, по мнению хорватского СМИ, перед матчем с Хорватией им не придется особо трудиться, так как они и так все знают о будущем сопернике.
«Да, конечно, это так, - смеется Юрчевич. – Будем ли мы защищаться большую часть игрового времени? Сложно обороняться все 90 минут. Конечно, мы попытаемся найти способ как минимум постараться побеспокоить Хорватию своими атаками и воспользоваться этой возможностью.
Поймите меня правильно. Мы очень уважаем сборную Хорватии, но у нас есть надежда, и мы живем ею. Мы имеем на это право, однако для нас важно правильно все оценить и не проявлять никакого высокомерия. Наша задача – сделать все от нас зависящее.
Стартовые позиции ясны. Известно, что в футбольном мире Хорватия является абсолютным фаворитом, но надежда всегда есть. Я - умеренный оптимист. Я верю, что мы сыграем хороший матч. Чего мы этим добьемся – покажет время.
Да, я знаю абсолютно все о сборной Хорватии. Но решать будут игроки, которые на поле».