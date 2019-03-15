Никола Юрчевич: «Все в Азербайджане уважают Хорватию, это другой мир»

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Никола Юрчевич перед поездкой в Хорватию на стартовый отборочный матч чемпионата Европы-2020 называет своих соотечественников бесспорными фаворитами, но надеется, что Азербайджан сможет дать в Загребе бой.

«В Азербайджане все замечательно – город, местная ассоциация, люди…, - цитирует хорватского специалиста издание Jutarnji List. - Впечатления отличные. Я нашел квартиру в центре города.

Сборная Азербайджана собралась в субботу. После пятничных игр чемпионата у двух-трех игроков были легкие повреждения, но все будет хорошо. У нас отличная база, есть поля с натуральным и искусственным газоном, стадион, идеальные медицинские условия.

Если смотреть на рейтинг ФИФА (Хорватия в нем занимает 4-е место, а Азербайджан -108-е – haqqin.az) и быть честным, то при сравнении сборных Хорватии и Азербайджана есть ощутимая разница. Хорватия – это другой мир.

Однако у нас есть хорошие игроки. Футбол специфичен. Порой команда, которая на бумаге является аутсайдером, преподносит сюрприз в матче против сильного соперника, либо оказывает достойное сопротивление. Мы попробуем сделать это на «Максимире».

Едем ли мы, чтобы шокировать Хорватию? С моей стороны было бы ненормальным такое высокомерие по отношению к сопернику. Но в любом случае мы не хотим сдаваться. Постараемся сыграть правильно и что-нибудь сделать. Было бы странным разбрасываться громкими заявлениями, ведь у нас нет такого рейтинга, как у Хорватии. С другой стороны, у нас есть право надеяться, и мы постараемся сделать все, чтобы это был день, когда мы можем удивить нашего большого фаворита.

Не буду также напоминать о том, что Хорватия является сборной мирового уровня, и все в Азербайджане очень уважают ее. В Баку на каждом шагу – в городе, в АФФА Хорватия пользуется огромным уважением».