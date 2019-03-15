Согласно информации, инцидент произошел во время слушаний по проекту поправок к закону "Об общих судах". В споре участвовали депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Берая и депутат оппозиционной партии "Европейская Грузия – движение за свободу" Отар Кахидзе.

В парламенте Грузии между депутатами произошла словесная перепалка, которая затем переросла в драку, сообщает Sputnik Грузия.

Что именно Берая сказал Кахидзе, не сообщается, но Кахидзе вдруг вскочил с места после возмутивших его слов коллеги. Он швырнул в Берая бумагами, после чего началась драка. Парламентарии даже перестали обращать внимание на председателя юридического комитета Анри Оханашвили, представлявшего законопроект.

В конфликт вмешались другие депутаты, которые разняли дерущихся.