Путин пригласил Эрдогана на открытие мечети в Крыму

Президент РФ Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму, сообщает ТАСС.

"Президента Турции Эрдогана я уже пригласил. Он знает об этом и, насколько я понимаю, очень положительно отнесся к этому предложению. Ну, посмотрим, как будет на самом деле, будет ли у него время, возможность приехать", - сказал российский лидер, отметив, что Россия будет развивать отношения с Турцией и друзьями во всех странах.

Согласно проекту, общая площадь Соборной мечети в Симферополе составит 5,7 тыс. кв.м, вместимость - 2,6 тыс. человек. Сооружение состоит из двух частей - основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). Строительство мечети началось в октябре 2016 года, завершить планируется в конце 2019 года.