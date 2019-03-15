На больницы Сальяна Ильхам Алиев выделил деньги
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту родильного дома Сальянской районной центральной больницы и детской больницы, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта родильного дома Сальянской районной центральной больницы и детской больницы, а также снабжения их необходимым медицинским оборудованием из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Министерству здравоохранения первоначально будет выделено два миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.