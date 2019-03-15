Apple представила новые модели iPad

Компания Apple представила два новых продукта - обновленные iPad Air и iPad Mini. IPad Air - это 10,5-дюймовая модель, а iPad Mini имеет 7,9-дюймовый дисплей. Об этом пишет TechCrunch.

Обновленный iPad Air оснащен экраном Retina с диагональю 10,5 дюйма (26,6 см), процессором последнего поколения A12 Bionic и новым дисплеем с технологией True Tone, благодаря которой изображение на дисплее выглядит более естественно и комфортно для глаз в любых условиях.

Экран нового iPad Mini будет такого же размера, как и раньше (20 см), но теперь планшет получил процессор A12 Bionic. Кроме того, на устройстве можно будет использовать стилус Apple Pencil.

Доступные объемы памяти для планшетов — 64 и 256 Гб. Цена за iPad Air начинается с $499, а за iPad Mini — с $399.