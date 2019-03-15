Российский министр: «Черные лебеди» угрожают стабильности рынка нефти

Санкции США против Ирана и Венесуэлы, а также ситуация в Ливии и Нигерии могут вызвать неопределенность на мировом рынке нефти в 2019 году, утверждает министр энергетики РФ Александр Новак, пишет RNS.

«Ситуация на рынке нефти недостаточно стабильная, потому что очень много факторов и неопределенностей, которые сегодня влияют на рынок: те же санкции относительно Ирана, относительно Венесуэлы, ситуация в Ливии, в Нигерии - все это «черные лебеди», которые, на мой взгляд, могут серьезно поменять ситуацию», — сказал российский министр в эфире телеканала «Россия 24».

Новак добавил, что сейчас на рынке в целом наблюдается баланс спроса и предложения нефти: «Ситуация достаточно сбалансированная по спросу и предложению. В этот период несколько снизились остатки запасов нефти в странах ОЭСР относительно среднего пятилетнего значения».

Отметим, что сегодня в Баку состоялось заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+ в узком составе. Российский министр энергетики впервые пропустил встречу из-за запланированных мероприятий в Крыму. Встреча ОПЕК+ проходит впервые с декабря, когда было принято решение о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки в первой половине 2019 года.