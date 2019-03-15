Президент РФ Владимир Путин пошутил о финансовом положении евреев в Крыму, которые рассказали о небольшой задержке во время строительства синагоги в Севастополе из-за недостатка средств, сообщает ТАСС.

Путин: "У евреев проблемы с финансами!Только в Крыму это возможно" pic.twitter.com/IgTrW8Ilhj

Главный раввин Крыма Бенджамин Вольф отметил, что строительство синагоги задерживается из-за финансового вопроса, однако его планируется завершить до конца года. На что глава российского государства пошутил: «У евреев проблемы с финансами! Это только в Крыму возможно!»

Он также добавил, что «еврейская община в России вносит огромный вклад в развитие страны».

Российский лидер также предложил пригласить на открытие синагоги премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.