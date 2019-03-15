Армянский военнослужащий выстрелил в себя, чтобы не идти на границу с Азербайджаном

По материалам уголовного дела, 2 сентября 2018 года Шестой гарнизонный следственный отдел получил из N-ской воинской части минобороны сообщение о том, что на боевой позиции на оборонительном участке вследствие перестрелки с противником огнестрельное ранение в области левого плеча получил снайпер войск полиции.

Служащий войск полиции Армении обвиняется в преднамеренном членовредительстве с целью избежать несения службы на родине. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

В ходе следствия пострадавший снайпер дал показания и заявил, что во время его боевого дежурства на позицию проник военнослужащий противника, и во время перестрелки с ним снайпер получил ранение в плечо. Впоследствии за отличное выполнение служебных обязанностей снайпер был награжден медалью.

Однако в ходе последующих следственных судебно-процессуальных действий правоохранителям удалось узнать реальные причины ранения полицейского. Оказалось, что это он сам себя ранил с целью избежать несения службы. С целью фальсификации доказательств военнослужащий произвел 12 выстрелов из закрепленной за ним снайперской винтовки.

На основании полученных доказательств полицейскому предъявлено обвинение во временном уклонении от исполнения обязанностей на военной службе путем причинения себе какого-либо вреда. Также он обвиняется в ложном доносе, соединенном с обвинением в особо тяжком преступлении и созданием искусственных доказательств обвинения. В качестве меры пресечения в отношении полицейского выбрана подписка о невыезде.