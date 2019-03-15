Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ

«Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с праздником Новруз, в эти радостные дни желаю вам здоровья, счастья и весеннего настроения.

Имеющий древнюю историю на азербайджанской земле Новруз проник до самых глубоких слоев нашего духовного мира, является бесценным даром наших предков нынешним поколениям, этот праздник послужил формированию ценностей и стал неотъемлемой частью национального самосознания.

На азербайджанской земле праздник Новруз всегда оберегался от чуждых влияний, ни одной силе не было позволено вытеснить его из души наших граждан. Благодаря его духовной силе нам удалось сохранить оптимизм и веру в будущее даже в самые сложные периоды. То, что сегодня весенний праздник стал поистине общенародным, является одним из достижений нашей государственной независимости.

Включение ЮНЕСКО этого праздника в список шедевров общечеловеческого наследия вызывает гордость у каждого из нас.

Пусть этот прекрасный праздник своим приходом принесет в каждый дом, каждый очаг достаток и много радостей. Поздравляю вас с Новруз байрамы!» - говорится в обращении главы государства.