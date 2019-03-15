Белорусские журналисты отказались слушать российского посла

Ведущие негосударственные СМИ Беларуси отказались от участия в пресс-конференции российского посла в республике Михаила Бабича, пишет Интерфакс.

В совместном заявлении главных редакторов TUT.BY, «Европейского радио для Белоруссии», «БелаПАН», «Нашей Нивы» и «Народной воли» говорится, что «редакции белорусских негосударственных СМИ, взвесив все плюсы и минусы присутствия наших журналистов на этом мероприятии, приняли решение воздержаться от участия в ней».

Журналисты указанных СМИ подчеркнули, что не проявляют отсутствия интереса к позиции Бабича и не хотят его игнорировать. По их словам, отказ от участия в пресс-конференции вызван исключительно ее темой — пятилетие вхождения Крыма в состав Российской Федерации.

В заявлении говорится, что СМИ готовы посещать другие пресс-конференции Бабича и делать с ним отдельные интервью по теме белорусско-российских отношений.