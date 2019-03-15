Названы самые чистоплотные авиакомпании
Международная организация оценки авиационного сервиса Skytrax провела исследование и составила рейтинг 30 самых чистоплотных авиакомпаний, пишет «Лента.ру».
Специалисты проанализировали состояние салонов самолетов, оценили чистоту туалетов, ковров, кресел, столиков и панелей для ручной клади.
Первое место в рейтинге заняла японская авиакомпания All Nippon Airways, на втором месте — тайваньская EVA Air, на третьем — корейская Asiana Airlines.
В десятку лидеров по чистоплотности также вошли Singapore Airlines, Japan Airlines, Cathay Pacific Airways, Qatar Airways, Swiss International Air Lines, Hainan Airlines и Lufthansa.