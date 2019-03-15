NASA сообщило о мощном взрыве метеорита над Беринговым морем

Ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировали мощный взрыв метеорита над акваторией Берингова моря близ побережья Камчатки, свидетельствуют данные NASA.

Согласно информации, метеорит диаметром в несколько метров вошел в атмосферу 18 декабря 2018 г. Его скорость составляла 32 км/с, метеорит не долетел до поверхности планеты 26 км. Сила взрыва оценивается в 173 килотонны, что в десять раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, пишет BBC.

Специалист NASA по защите Земли от внеземных объектов Линдли Джонсон заявил телерадиокорпорации, что взрывы космических тел подобного масштаба происходят лишь два-три раза за 100 лет.

Событие долгое время оставалось незамеченным, поскольку произошло в удаленном и безлюдном месте – над морем. Данные о взрыве зафиксировали военные спутники, которые передали эту информацию ученым NASA.